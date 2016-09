Nachdem ein Taschendieb an einer Vergiftung mit Anthrax-Pulver stirbt, ist das Revier in Alarmbereitschaft. Holmes und Watson kommen der Quelle des Gifts bald auf die Spur: Eugene MacIntosh, der einer regierungsfeindlichen Organisation angehört, hat offenbar eine beträchtliche Menge davon produziert. Doch nicht nur MacIntosh, auch das Anthrax ist verschwunden - Holmes erfährt indes vom Tod seines engen Freundes Alistair Moore. In Google-Kalender eintragen