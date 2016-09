AXN 06:00 bis 06:50 Actionserie Sea Patrol Innere Werte AUS 2010 16:9 Merken Nach dem Aufbringen eines Flüchtlingsbootes stellt sich heraus, dass die nichtsahnenden Asylsuchenden an Bord des Schiffes in die Fänge krimineller Organhändler geraten sind. Der Kopf der Bande, ein gewisser Berkelman, macht skrupellose Geschäfte mit reichen Patienten, die dringend ein Spenderorgan brauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Jeff Truman Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

