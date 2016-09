Syfy 20:15 bis 22:00 Trickfilm Star Wars: The Clone Wars USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während in der Galaxie die Klonkriege wüten, entführen Separatisten den Sohn des mächtigen Jabba the Hutt. Der Jedi-Meister Yoda schickt daraufhin Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi los, um den Jungen zu befreien. Ihnen wird außerdem die Jedi-Schülerin Ahsoka Tano zugeteilt. Derweil unternehmen die Separatisten Count Dooku und Asajj Ventress alles, damit die Mission der Jedis scheitert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Wanja Gerick (Anakin Skywalker) Josephine Schmidt (Ahsoka Tano) Klaus Sonnenschein (Darth Tyranus) Claudia Urbschat (Asajj Ventress) Wolfgang Ziffer (C-3PO) Philipp Moog (Obi-Wan Kenobi) Tobias Meister (Yoda) Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Scott Murphy, Henry Gilroy, Steven Melching Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 6