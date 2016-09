Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Dark Matter Episode Sechsundzwanzig USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Crew der Raza versucht die Zerstörung der Raumstation EOS 7 zu verhindern und begibt sich in einen totalen Krieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Bendavid (One) Melissa O'Neil (Two) Anthony Lemke (Three) Alex Mallari Jr. (Four) Jodelle Ferland (Five) Originaltitel: Dark Matter Regie: Ron Murphy Altersempfehlung: ab 16