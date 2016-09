Syfy 15:55 bis 16:45 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Familienbande USA 2001 Stereo 16:9 Merken Captain Archer (Scott Bakula) erhält von Admiral Forrest den Auftrag, einen Raumschiff-Frachter mit dem Namen Fortunate zu helfen, der von dem kriegerischen Volk der Nausicaaner angegriffen wurde. Doch der erste Offizier der Fortunate, Ryan, reagiert eher missmutig auf die Unterstützung der Enterprise. Der Grund: Er hat einen Nausicaaner an Bord festgenommen um herauszufinden, was dessen Leute im Schilde führen. Als Captain Archer ihn dazu bewegen will, den Gefangenen freizulassen, versucht Ryan mit der Fortunate zu fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charles 'Trip' Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: LeVar Burton Drehbuch: James Duff Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12