Kinowelt 04:10 bis 05:40 Actionfilm Orca, der Killerwal USA 1977 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kapitän Nolan befehligt ein kanadisches Walfängerschiff und ist besessen von der Idee, einen gigantischen Mörderwal zu erlegen. Bei der Jagd auf den Wal verletzt er das trächtige Weibchen des riesigen Meeressäugers jedoch so schwer, dass es verendet und vor dem Tod auch noch ihr Junges verliert. Der Orca-Bulle, der den Todeskampf seiner Gefährtin miterlebt, setzt nun zu einem gezielten und gnadenlosen Rachefeldzug an. Er nimmt die Verfolgung auf und tötet gleich darauf die ersten beiden Crewmitglieder. Jetzt erkennt Kapitän Nolan, dass er keine Chance hat, dem schlauen Killerwal zu entkommen, und dass er sich ihm stellen muss. Eine Hetzjagd zwischen Tier und Mensch nimmt seinen unerbittlichen Lauf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Harris (Captain Nolan) Charlotte Rampling (Rachel Bedford) Will Sampson (Umilak) Bo Derek (Annie) Keenan Wynn (Novak) Robert Carradine (Ken) Scott Walker (Al Swain) Originaltitel: Orca Regie: Michael Anderson Drehbuch: Luciano Vincenzoni, Sergio Donati, Robert Towne Kamera: Vittorio Dragonetti, J. Barry Herron, Ted Moore Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 141 Min.