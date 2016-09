Kinowelt 22:20 bis 23:10 Abenteuerserie Camelot Folge: 5 Gerechtigkeit CDN, GB, IRL, USA 2011 16:9 Merken In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5. Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 5: Zufällig kommen König Arthur und seine Ritter in ein Dorf, in dem ein wütendender Mob den angeblichen Mörder des Dorfältesten hinrichten will. Arthur beschließt, Lynchjustiz in seinem Reich nicht mehr zu dulden und als Bürge für die Gerechtigkeit seine Macht auzubauen. Um ein Urteil sprechen zu können, bringt er die Beteiligten nach Camelot. Doch der Fall stellt sich komplizierter dar, als vermutet. Währenddessen versucht auch seine Halbschwester Morgan mit Hilfe ihrer ehemaligen Lehrerin, der Nonne Sybil, sich bei den Menschen im Reich beliebt zu machen und sich bei ihnen als Verbündete und Richterin zu etablieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Fiennes (Merlin) Jamie Campbell Bower (König Arthur) Tamsin Egerton (Guinevere) Peter Mooney (Kay) Philip Winchester (Leontes) Eva Green (Morgan) Clive Standen (Gawain) Originaltitel: Camelot Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Sarah Phelps, Terry Cafolla Kamera: Joel Ransom Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16