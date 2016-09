Kinowelt 07:00 bis 08:45 Drama Die Fälschung D, F 1981 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jeden Tag zieht der Hamburger Journalist Georg Laschen mit seinem Fotografen durch die Ruinen von Beirut, um für ein Magazin über den Bürgerkrieg zu berichten. Konfrontiert mit den Schrecken des Krieges und belastet durch zunehmende Beziehungsprobleme mit seiner Frau in Hamburg beginnt er, mehr und mehr am Sinn seiner Arbeit zu zweifeln. Trotz seiner Resignation kann er sich der Faszination der orientalischen Metropole nicht erwehren. Als er sich in die Botschaftsangestellte Ariane verliebt, verändert sich nicht nur sein Blick auf das Land, sondern auch auf sein eigenes Leben... Volker Schlöndorffs hochkarätig besetzte Adaption der gleichnamigen Romanvorlage von Nicolas Born hat bis heute nichts von ihrer brisanten Aktualität eingebüßt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Ganz (Georg Laschen) Hanna Schygulla (Ariane Nassar) Jerzy Skolimowski (Hoffmann) Jean Carmet (Rudnik) Gila von Weitershausen (Greta Laschen) Martin Urtel (Berger) John Munro (John) Originaltitel: Die Fälschung Regie: Volker Schlöndorff Drehbuch: Jean-Claude Carrière, Kai Hermann, Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta Kamera: Igor Luther Musik: Maurice Jarre

