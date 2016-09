Kinowelt 05:15 bis 07:00 Tragikomödie Die Müßiggänger I, F 1953 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken 1 Silberner Löwe, Venedig Nominiert für einen Oscar® Alberto, Fausto, Leopoldo, Moraldo und Riccardo haben weder einen Job noch sonst etwas zu tun. Sie sind "vitelloni", Müßiggänger, die auf Kosten ihrer Eltern leben und die Zeit totschlagen. Viel zu erleben gibt es nicht in der kleinen Provinzstadt, also spielen sie Billard, reden über Frauen und langweilen sich. Fausto versucht es kurzzeitig mit Ehe und Arbeit, gibt jedoch beides zugunsten seiner Freunde wieder auf. Einzig Moraldo will der Passivität entkommen und beschließt, die Stadt zu verlassen, um einen Neuanfang zu wagen. Das preisgekrönte Meisterwerk über junge Menschen, die sich den kleinbürgerlichen Idealen eines "erfolgreichen Lebens" verweigern, ist Fellinis Durchbruch als Regisseur und basiert auf seinen Jugenderinnerungen und gehört somit zu den persönlichsten Filme von Federico Fellini. "Die von Fellinis eigenen Jugenderinnerungen geprägte Kleinstadtsatire ist eine meisterliche Studie voller subtiler Gags, die den italienischen Neorealismus um eine neue Dimension bereicherte." (Quelle: Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alberto Sordi (Alberto) Franco Fabrizi (Fausto) Franco Interlenghi (Moraldo) Leopoldo Trieste (Leopoldo Vannucci) Riccardo Fellini (Riccardo) Lída Baarová (Giulia Curti) Jean Brochard (Francesco Moretti) Originaltitel: I vitelloni Regie: Federico Fellini Drehbuch: Federico Fellini Kamera: Otello Martelli, Luciano Trasatti, Carlo Carlini Musik: Nino Rota

