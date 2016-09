13th Street 22:25 bis 00:30 Thriller Tom Thorne ermittelt: Die Tränen des Mörders GB 2010 Nach dem Roman von Mark Billingham Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In London geht ein unheimlicher Serienmörder um. Zwei Frauen wurden an einem Tag überfallen und erwürgt. Der mutmaßliche Täter wird gefunden und inhaftiert, doch Tom Thorne (David Morrissey) hat Zweifel, dass der Mann die Morde alleine begangen hat. Vielmehr glaubt der Inspector, dass es einen zweiten Täter geben muss. Der gefasste Mann hat zwar ein Geständnis abgelegt, weigert sich aber, den Namen seines Komplizen zu nennen. Da trifft Thorne eine gefährliche Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Morrissey (Tom Thorne) Sandra Oh (Sarah Chen) Eddie Marsan (Tughan) Aidan Gillen (Phil Hendricks) O. T. Fagbenle (Dave Holland) Joe Absolom (Stuart Nicklin) Tom Brooke (Martin Palmer) Originaltitel: Thorne: Scaredycat Regie: Benjamin Ross Drehbuch: Dudi Appleton, Jim Keeble Kamera: Pierre Jodoin Musik: Laurent Eyquem Altersempfehlung: ab 16