BonGusto 20:35 bis 21:05 Magazin Sarah Graham: Kochen in Kapstadt Restaurant Mayo bei Stellenbosch SA 2013 Sarah besucht das Restaurant "Mayo" in Spier bei Stellenbosch, das bekannt ist für seine afrikanische Küche und kulinarische Raffinessen! Sarah lernt dort nicht nur, zwei charakteristische Mayo-Gerichte zuzubereiten, sondern zeigt auch ihre Kreationen. Originaltitel: Bitten: Sarah Graham cooks Cape Town