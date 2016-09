BonGusto 14:15 bis 14:40 Dokumentation Hollywood and Vines Toskana vom Feinsten mit Russell Crowe USA Merken Promi-Alarm bei BonGusto, immer Mittwoch, 22:00: Frauenschwarm Jason Priestley (Beverly Hills 90210) und Moderator/ Sänger Terry David Mulligan (Star!tv) lassen die Korken knallen! Auf ihren Reisen kreuz und quer durch die USA, Kanada, Spanien und Italien erkunden sie die spektakulären Weingegenden der alten und der neuen Welt und entlocken den Winzern die Geheimnisse hinter ihren Spitzentropfen - und sie nehmen uns mit in die Welt der Hollywood-Stars und Sternchen! Wenn Terry und Jason mit "Will und Grace"- Schauspieler Eric McCormack über Eiswein schwärmen, sie gemeinsam mit Russell Crowe über Rebsorten und Lieblingsweine philosophieren, oder man bei einem guten Tropfen gemeinsam herausfindet, was eigentlich aus den Capes von Superman-Darsteller Dean Cain wurde - bei Hollywood and Vines bleibt kein Auge trocken! Welche Weine bevorzugen George Clooney, Kim Basinger oder James Bond-Darsteller Daniel Craig? Rot, weiß, Rosé oder Schaumwein - wer sich "Jasons Tasting Notes" zu Herzen nimmt, der findet bei "Hollywood and Vines" garantiert gute Unterhaltung und den richtigen Tropfen! , Wein, Stars und Fun bei BonGusto, immer Mittwoch, 22:00: Weiter geht die rasante Reise auf der Suche nach spektakulären Rebsorten, den besten Restaurants und den Geheimnissen der Star-Winzer. Ungewöhnliche Einblicke die Welt der Hollywood-Stars und Sternchen inklusive! Frauenschwarm Jason Priestley (Beverly Hills 90210) und Moderator/ Sänger Terry David Mulligan (Star!tv) starten in eine neue Runde ihrer unvergleichlich lockeren, amüsant-unterhaltsamen und dennoch informativen Wein-Show! Ihre Trips führen sie diesmal nach Arizona, in das Napa Valley und San Franzisco und in das kanadische Okanagan-Tal. Highlights dieser Staffel sind unter anderem: ein Treffen mit Star-Sänger und Frauenschwarm Michael Bublé, wie "Sons of Anarchy"-Star Kim Coates seine Berühmtheit erträgt, und was Sex-Symbol Max Martini (Shades of Grey) am liebsten im Glas hat! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines