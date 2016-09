BonGusto 05:00 bis 06:20 Magazin Caffee & Chocolade Pralinen: von der Entwicklung zur Massenproduktion D 2009 Merken Michael Gliss begrüßt heute Norbert Jülich, einen echten Maitre Chocolatier. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie neue Pralinen entwickelt werden. Worauf kommt es an, bei der Zusammensetzung der Hohlkörper, Spezialzutaten und Schokoladenverzierungen? Und wie werden die kleinen Genuss-Kunstwerke später in großen Mengen hergestellt? Außerdem werden natürlich wieder außergewöhnliche Rezepte rund um Kaffee und Schokolade präsentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caffee & Chocolade

