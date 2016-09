Animal Planet 00:10 bis 00:55 Dokumentation Der Feind in meinem Körper In der Erde lauert der Tod USA 2014 Merken Kaden spielt oft stundenlang mit seinem Laster und gräbt in der Erde bis er total schmutzig ist. Doch seine Lieblingsbeschäftigung wird ihm um ein Haar zum Verhängnis, denn der kleine Junge wirbelt dabei nicht nur Staub auf. Pilzsporen sind in seine Atemorgane eingedrungen und haben sich in den Lungenbläschen eingenistet. Über die Blutbahnen konnte sich der Erreger zudem im ganzen Körper ausbreiten. Eine Kokzidioimykose, auch Talfieber genannt, kann tödlich enden. Deshalb schwebt Kaden in akuter Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robyn Babina (Kelly V.) Lucy Locke (Jill L.) Ashlyn Moore (Karen) Niko Papastefanou (Jesse) Michael Lewis Smith (Devin L) Originaltitel: Monsters Inside Me