National Geographic People 04:15 bis 04:40 Dokumentation National Geographic Fotos Pakistan USA 2009 2016-10-23 22:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Die pakistanische Provinz Punjab bildet mit 87,5 Millionen Einwohnern den bevölkerungsreichsten Teil des Landes. In den 1950er Jahren wurde die Industrialisierung der Region stark vorangetrieben, doch gleichzeitig sind die alten Traditionen in der Region noch äußerst lebendig. Fotograf Ed Kashi war monatelang unterwegs, um die ganze Vielfalt des Punjab im Bild festzuhalten - von einer schiitischen Zeremonie, deren Teilnehmer die eigene Glaubensstärke durch das Ertragen von Schmerzen unter Beweis stellen, bis zum Burger-Restaurant "Gun Smoke", das man eher in einer Kleinstadt in Texas vermuten würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos

