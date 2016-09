National Geographic People 22:30 bis 22:55 Dokumentation National Geographic Fotos Tod eines Korallenriffs USA 2009 2016-09-30 03:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Brian Skerry, ein Spezialist für Unterwasser-Fotografie, führt vor Augen, wie stark die Ökosysteme der Weltmeere gefährdet sind: Als er vor den pazifischen Phoenixinseln ein vermeintlich unberührtes Korallenriff erkunden soll, erwartet ihn nur abgestorbene Einöde. Das Klimaphänomen El Niño hat die durchschnittliche Wassertemperatur in der Region innerhalb weniger Jahre rasant ansteigen lassen. Das Riff scheint für immer verloren. Doch dann macht Brian eine einzigartige Entdeckung: Offenbar regenerieren sich die Korallenbestände zwar langsam, aber stetig. Wird das Riff nach und nach wiedererstehen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos