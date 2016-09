National Geographic People 18:20 bis 18:45 Dokumentation Kenias Speisekammer Kisumu K 2013 2016-10-03 11:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Kiran reist in den Westen Kenias, wo er eine Erdnuss-Farm besucht und grüne Bananen erntet, die zu Matoke, einer Nationalspeise des Landes, verarbeitet werden. Danach rudert er über den Victoriasee und bietet einem wilden Gewitter die Stirn, während er Omena und andere Fischarten fängt. Aus einem reichhaltigen Angebot aus außergewöhnlichen Zutaten zaubert der Chefkoch ein besonders ausgefallenes Gericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder