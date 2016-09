National Geographic People 10:05 bis 10:50 Dokumentation Hazen's Wild Survival Guide Überleben im Eis GB 2016 2016-10-22 15:40 Stereo 16:9 HDTV Merken In den kältesten Regionen der Erde ist das Überleben ein täglicher Kampf. Hüfthoher Schnee macht den Anbau von Pflanzen nahezu unmöglich und unerbittliche Stürme lassen die Menschen konstant frieren - Unterkühlungen sind hier eine ständige Bedrohung. Mithilfe der Einheimischen hat Hazel die trostlose Tundra des nördlichen Polarkreises, die eisigen Gipfel des Himalayas und das zugefrorene Ödland Zentralasiens überlebt. Die effektivsten Methoden, mit denen die Ureinwohner selbst bitterster Kälte die Stirn zu bieten wissen, präsentiert er in dieser Folge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hazen's Wild Survival Guide