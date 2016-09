National Geographic People 07:50 bis 08:35 Dokusoap Hotel India GB 2014 2016-10-29 07:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Die vierte und letzte Episode von "Hotel India" richtet ihren Fokus auf Menschen, deren Geschichte eng mit Indiens berühmtestem Hotel verbunden ist: Tikka Singh, dessen Urgroßvater als Maharadscha bereits 1903 bei der Einweihung des Taj Mahal Palace dabei war, gehört ebenso dazu wie Ashish Ambrat, der es aus einfachen Verhältnissen zum Millionär geschafft hat und regelmäßiger Gast des Hauses ist. Küchenchef Raghu und Öl-Erbin Maria Mooers wiederum erinnern sich an ein tragisches Ereignis, das die Welt 2008 erschütterte: Am 26. November stürmten Terroristen das Hotel und töteten 31 Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hotel India

