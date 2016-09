TNT Comedy 08:10 bis 08:30 Comedyserie Hot in Cleveland Zwei singende Großmütter USA 2015 16:9 Merken Victoria will ein Theaterstück aufführen und hält ein Casting ab. Als ihr Sohn Tony sich um die männliche Hauptrolle bewirbt, muss sie schnell einsehen, dass er nicht spielen kann. Doch als sie ihn singen hört, ist sie völlig verzaubert und beschließt, das Stück in ein Musical umzuschreiben. Das Restaurant wird ausgeraubt, doch die Sicherheitskameras erweisen sich als wenig hilfreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Carol Burnett (Penny) Todd Grinnell (Nicky) Chris Colfer (Tony Chase) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Laura Solon Musik: Ron Wasserman

