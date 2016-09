TNT Comedy 00:15 bis 00:40 Comedyserie Two and a Half Men Ich kann ihren Skrupel sehen USA 2005 16:9 Merken Und er kann sich an gar nichts erinnern ... Als Charlie eines Morgens aufwacht, liegt Rose neben ihm - jene Nachbarin, die sich sehr hart an ihm gerächt hatte, als er sie schon einmal nach einer gemeinsamen Nacht hatte abblitzen lassen. Bevor er jedoch die Stadt verlassen kann, stellt ihn Roses Vater Harvey zur Rede. Charlie versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, als Harvey Charlies Mutter Evelyn sieht und sich Hals über Kopf in sie verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Martin Sheen (Harvey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6