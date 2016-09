TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der unbekannte Nachbar USA 2012 16:9 Merken Die Summe, die Max und Caroline in den letzten fünf Monaten angespart haben, ist kleiner als erwartet. Die beiden denken mal wieder über eine Möglichkeit nach, noch mehr Geld zu verdienen. In der Wohnung über den Freundinnen zieht kurz darauf eine neue Mieterin ein: Sophie Kachinsky. Wie ihre anderen Nachbarn, ist Max und Caroline auch die offenherzige Blondine verdächtig. In deren Wohnung tummeln sich rund um die Uhr haufenweise leicht bekleidete Schönheiten - Sophies "Mädchen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Lou DiMaggio (Detective James) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Thomas Kail Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12