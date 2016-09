FOX 04:25 bis 05:05 Mysteryserie American Horror Story Der perfekte Freund USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei der morgendlichen Zusammenkunft erzählt Queenie, wie sie ihre Kräfte und Herkunft entdeckt hat und wie es sie schließlich an die Akademie verschlagen hat. Die Zusammenkunft wird von den Detectives Sanchez und Stiles unterbrochen, die mit Madison und Zoe über die Ereignisse bei der Studentenverbindungsparty sprechen wollen. Fiona sorgt dafür, dass die Ermittlung auf der Stelle ein Ende hat und lässt die Mädchen in großer Angst vor ihr zurück. Madison will sich bei Zoe für ihre Hilfe bedanken, indem sie Frankenstein spielt und den "perfekten Freund" für Zoe baut. Doch das geht gründlich schief. Währenddessen gehen Cordelia und Hank in eine Fruchtbarkeitsklinik. Doch da die Behandlung seit Jahren keine Fortschritte macht, drängt Hank Cordelia, ihre Magie einzusetzen. Trotz großer Bedenken bereitet sie ein entsprechendes Ritual vor. In der Akademie erzählt LaLaurie, wie sie unsterblich wurde - verflucht und lebendig begraben von Marie Laveau. Als Fiona Marie damit konfrontiert und damit den langen Waffenstillstand zwischen den Hexen und den Voodoo-Priesterinnen riskiert, kann LaLaurie entkommen. Aber nach 180 Jahren in einem Sarg ist sie nicht auf die moderne Welt vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Paulson (Cordelia Foxx) Taissa Farmiga (Zoe Benson) Evan Peters (Kyle Spencer) Lily Rabe (Misty Day) Emma Roberts (Madison Montgomery) Denis O'Hare (Spalding) Kathy Bates (Madame Delphine LaLaurie) Originaltitel: American Horror Story Regie: Michael Rymer Drehbuch: Tim Minear Kamera: Michael Goi Musik: James S. Levine

