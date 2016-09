FOX 22:30 bis 23:15 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Auf den zweiten Blick USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Als ein Ermittler aus Dannys Bezirk während einer Undercover-Aktion brutal getötet wird, setzt Frank alle Hebel in Bewegung, um den Mörder zu überführen. Bei den Ermittlungen stellt sich allerdings bald heraus, dass das Opfer offenbar ein großes Geheimnis hütete. Jamie und Eddie unterstützen Nicky unterdessen dabei, einen früheren Klassenkameraden zu finden, der mittlerweile auf der Straße lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Greg Beeman Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow