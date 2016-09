FOX 16:20 bis 17:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Diamantenfieber USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Detective Steve McGarretts Schwester Mary kommt überraschend zu Besuch nach Hawaii. In ihrem Hotelzimmer wird sie von einem Mann bedroht, der von ihr verlangt, auf dem Rückflug nach New York Diamanten zu schmuggeln. Sollte sie sich weigern, muss ihre Freundin Angela sterben. Also spielt Mary mit und wird prompt erwischt. Steve und Danny ermitteln im Wettlauf gegen die Zeit, denn sind die Steine nicht binnen neun Stunden in New York, ist Angela tot. In ihrer Not wenden sie sich an den früheren Diamantenschmuggler August March, der soll sie in einer verdeckten Operation unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Taryn Manning (Mary Ann McGarrett) Tom Sizemore (Vincent Fryer) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Fred Toye Drehbuch: Joe Halpin Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power