ATV 04:30 bis 04:50 Comedyserie King of Queens Aufs Knie gefallen USA 2006 Stereo Wegen einer unbedachten Bewegung von Carrie stürzt Doug und verletzt sich am Knie. Er hat zwar Schmerzen, genießt es aber sehr, dass ihm Bettruhe verordnet wird und dass Carrie ihn aus lauter schlechtem Gewissen äußerst fürsorglich pflegt und versorgt. Daher ist Doug fast enttäuscht, als ihm der Arzt schließlich mitteilt, dass sein Knie geheilt ist. Um auf die Annehmlichkeiten der vergangenen Tage nicht verzichten zu müssen, verschweigt er Carrie, dass er wieder gesund ist. Doch Arthur findet heraus, dass Doug den Kranken nur noch spielt, und erpresst ihn... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Paul Bond (Jon) Originaltitel: The King of Queens Regie: Ken Whittingham Drehbuch: David Bickel, Michael J. Weithorn Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar