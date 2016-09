ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Gotham Feuerfest USA 2015 2016-10-01 02:25 Stereo Merken Jim verfolgt weiterhin die Spur von Bridgit Pike, die durch ihren Feuerangriff einen jungen Polizisten des GCPD auf dem Gewissen hat. Während Selina versucht, ihrer alten Freundin zu helfen, rächt sich Bridgit an ihren Brüdern und hat es sich in den Kopf gesetzt, auf eigene Faust den Abschaum von Gotham zu bekämpfen. Jim macht Selina ausfindig, um durch sie an Bridgit zu kommen. Pinguin schleust indessen Butch bei Theo Galavan ein, um herauszufinden, wo dieser Pinguins Mutter gefangen hält. Ed Nygma gesteht seiner Freundin Kristin Kryngle, was wirklich mit Officer Doherty geschehen ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Morena Baccarin (Dr. Leslie Thompkins) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: T.J. Scott Drehbuch: Rebecca Perry Cutter Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12