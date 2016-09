ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Criminal Minds Der Sandmann USA 2016 2016-10-01 00:45 Stereo Merken In Wichita, Kansas, wird die Familie Brewer nachts überfallen. Der Täter streut den Eltern Sand in die Augen, dann klebt er sie zu. Außerdem tötet er den Familienvater sofort, die Mutter lässt er vorerst leben. Den kleinen Ronnie entführt er. Schon bald wird das Kind tot aufgefunden. Die BAU geht von einem Familienvernichter aus. Doch dann geschieht ein zweiter Überfall. Dieses Mal überlebt die Mutter das Grauen - und die Ermittler müssen in eine völlig neue Richtung denken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Elizabeth Bogush (Ellie Zumwalt) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16