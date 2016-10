ATV 18:20 bis 19:20 Dokumentation DOKUPEDIA: Wilder Planet - Stürme Wilder Planet - Stürme GB, S 2013 2016-10-02 13:05 Stereo Merken In der Dokumentation versuchen Wissenschafter die Zusammenhänge der erstaunlichen und vor allem gefährlichen Kräfte von Stürmen zu verstehen, um uns in Zukunft besser schützen zu können. Hier stehen die Sturmriesen im Mittelpunkt, die als Hurrikans, Tornados, Taifune und Zyklone weltweit katastrophale Schäden verursachen, aber auch für eine hohe Anzahl von Todesfällen verantwortlich sind. Aus diesem Grund ist das Ziel der modernen Windforschung, diese Naturgewalten besser vorhersagen zu können. Sie zu zähmen wird wohl nie wirklich gelingen, aber einige Länder wie die Volksrepublik China beeinflußen schon seit Jahren das Wetter mit dem Einsatz von Silberjodid, um für z.B. staatliche Jahrestage oder für die Eröffnung der Olympischen Spiele in 2008 Schönwetter zu garantieren. Und wird der von Experten lang erwartete Supersturm, der sogenannte "Arkstorm", tatsächlich über San Francisco hinwegfegen? Außerdem, welche Rolle Wolken bei Hurrikans oder Erdbeben bei Taifunen spielen, enthüllt "Dokupedia: Wilder Planet Stürme". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia Regie: Florian Breier, Stefan Schneider