ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Opfer USA 2001 Stereo Das Pentagon ist sehr an einer Alien-Waffe interessiert, die SG-1 entdeckt hat. Da die Waffe aber nur mit einem Naquadah-Reaktor aktiviert werden kann, schickt Washington ein eigenes Team, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Unterdessen begegnet Sam dem entmaterialisierten Außerirdischen Orlin, der ihr unbemerkt während ihres letzten Einsatzes auf die Erde gefolgt ist, sich wegen seiner Liebe zu ihr allerdings langsam materialisiert. Er weiß, dass die mysteriöse Waffe schon eine ganze Zivilisation ausgelöscht hat, und will deshalb unbedingt verhindern, dass das Pentagon sie testet... Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Sean Patrick Flanery (Orlin) John de Lancie (Colonel Frank Simmons) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16