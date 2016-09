ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Todfeinde USA 2001 2016-09-28 12:10 Stereo Merken Das SG-1-Team ist zusammen mit Sams (Amanda Tapping) Vater, dem Tok'ra Jacob (Carmen Argenziano) so weit von der Erde entfernt, dass eine Rückkehr schier unmöglich scheint. Teal'c (Christopher Judge) scheint tot zu sein, was die Stimmung in der Mannschaft trübt. Als sie nach einem Ausweg suchen, hat Jacob die Idee, in einem scheinbar verlassenen Schiff der Goa'uld zu landen. Bei ihrer Ankunft merken die Vier, dass Replikatoren den Raumgleiter übernommen haben. Auf einmal taucht Teal'c auf, der sich als wirklicher Anhänger von Apophis outet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal?c) Don Davis (Lieutenant General George Hammond) Teryl Rothery (Dr. Janet Frasier) Carmen Argenziano (Jacob Carter) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12