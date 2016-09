ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Wunder USA 2001 2016-09-22 12:10 Stereo Merken Bei dem Besuch einer Air Force Akademie lernt Major Samantha Carter die junge Rekrutin Jennifer Haily kennen, die sich durch ihr rebellisches Wesen alle Karrierechancen zu verbauen scheint. Da Sam sich in der Jüngeren wieder erkennt, will sie sich ihrer annehmen. Um Jennifer klarzumachen, wie wichtig es sei, ihre Ausbildung fortzusetzen, weiht sie sie kurz entschlossen in das Geheimnis des Stargates ein. Sie nimmt sie sogar mit auf eine Reise durch das Tor in eine Welt, in der Colonel O'Neill und Teal'C zum Schutz einer Gruppe äußerst undankbarer Wissenschaftler abgestellt wurden. Aber aus dem harmlosen Trip wird blutiger Ernst, als sie plötzlich von einer unbekannten Alien-Art angegriffen werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Don Davis (General Georg Hammond) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Elisabeth Rosen (Air Force Cadet Jennifer Hailey) Hrothgar Mathews (Dr. Hamilton) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Brad Wright, Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16