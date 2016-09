Griechenland, 1944: Einige Alliierte planen die Flucht aus einem Gefangenenlager der Nazis, in dem sie sich derzeit befinden. Der Grund ist jedoch nicht ausschließlich ihr Wunsch nach Freiheit. Durch den griechischen Widerstandskämpfer Zeno ist ihnen zu Ohren gekommen, dass die Deutschen angeblich ihre Kriegsbeute in der Nähe versteckt haben. Um an das Gold zu gelangen, brauchen die Männer einen gut durchdachten Plan: Denn sobald die Flucht aus dem Lager entdeckt wird, ist jeder deutsche Soldat auf der Insel hinter ihnen her ... In Google-Kalender eintragen