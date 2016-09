ATV 2 20:15 bis 21:55 Fantasyfilm Onkel Paul, die große Pflaume F, I 1969 20 40 60 80 100 Merken Das beschauliche Leben von Paul de Tartas und seiner Familie gerät völlig aus den Fugen: Arktische Wissenschafter entdecken einen Menschen in einem Eisblock rasch wird klar, dass es sich um den verschollenen Großvater seiner Ehefrau handeln muss. Als dieser nach über 60 Jahren wieder aufgetaut wird, glaubt der junge Alte sich noch immer im Jahre 1905 zu befinden. Um den armen Mann nicht zu schocken, wird das ganze Stadtviertel kurzerhand in die "gute, alte Zeit" zurückversetzt und das Chaos nimmt seinen Lauf. Pauls Frau muss die Mutter spielen, Paul ihren Verehrer und zu allem Überfluss verliebt sich der Großvater auch noch in die Verlobte seines eigentlichen Ur-Enkels... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Paul de Tartas) Michael Lonsdale (Professor Loriebat) Claude Gensac (Edmée de Tartas) Bernard Alane (Paul Fournier) Annick Alane (Mme Crépin) Olivier de Funès (Didier de Tartas) Eliette Demay (Evelyne Crépin) Originaltitel: Hibernatus Regie: Edouard Molinaro Drehbuch: Jean-Bernard Luc, Jean-Bernard Luc, Louis De Funès , Jacques Vilfrid, Jean Halain Kamera: Marcel Grignon, Raymond Lemoigne Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12