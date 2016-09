ATV 13:00 bis 14:05 Dokumentation DOKUPEDIA: Asteroiden als Geldquelle Asteroiden als Geldquelle GB, S 2013 Stereo Merken Am 15. Februar 2013 um 9:20 Uhr Ortszeit jagt in Sibirien ein Feuerball durch den Himmel über der Stadt Tscheljabinsk. Die Schockwelle drückt Fenster ein und Türen flach, und verletzt dabei über 1.000 Menschen. Dieser Einschlag hat die tatsächliche Gefahr von Asteroiden eindrucksvoll vor Augen geführt. In unserem Sonnensystem rasen unzählige Meteoriten durchs All, die bei einem Kollisionskurs mit der Erde jederzeit zuschlagen können. Wissenschafter sind nun im Wettrennen, diese "Killerasteroiden" zu entdecken und voraussagen zu können, wann und wo sie zuschlagen werden. Während sie für die einen eine Gefahr darstellen, sind sie für andere eine Chance. Diese anderen glauben daran, mit Asteroiden sogar Geschäfte machen zu können: nämlich wertvolle Rohstoffe wie Platin, Gold und Wasser sollen abgebaut werden. Welche Technologien notwendig sind, um im Weltall auf einem Asteroiden Bergbau zu fördern, enthüllt "Dokupedia: Asteroiden als Geldquelle" in einer Österreich-Premiere!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia