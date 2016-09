ATV 14:30 bis 18:15 Actionfilm Meteoriten - Apokalypse aus dem All USA 2009 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Asteroid Kassandra ist auf direktem Kollisionskurs mit der Erde. Für den Astronomen Dr. Lehman und seine Assistentin Imogene O'Neil beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie müssen Dr. Chetwyn mit wichtigen Informationen versorgen, denn er ist der Einzige, der die Möglichkeit hat, die drohende Zerstörung des Planeten abzuwenden. Doch O'Neil ist plötzlich auf sich alleine gestellt, nachdem Lehman von einem Auto angefahren wird. Trotz der Abwehrmaßnahmen des Militärs schlagen Meteoriten auf den verschiedensten Erdteilen ein. Sheriff Croweder hat alle Hände voll zu tun, eine Massenpanik in seiner Kleinstadt unter Kontrolle zu bringen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Campbell (Detective Jack Crowe) Marla Sokoloff (Imogene O'Neil) Christopher Lloyd (Prof. Daniel Lehman) Michael Rooker (Calvin Stark) Stacy Keach (Sheriff Crowe) Jason Alexander (Dr. Chetwyn) Ernie Hudson (Gen. Brasser) Originaltitel: Meteor - Path to Destruction Regie: Ernie Barbarash Drehbuch: Alex Greenfield Kamera: Maximo Munzi Musik: Jonathan Snipes Altersempfehlung: ab 16