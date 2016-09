puls 4 22:30 bis 00:40 Actionfilm G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra USA 2009 2016-09-24 15:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unterstützt von seiner rechten Hand The Baroness plant Waffenmagnat McCullen mit Hilfe einer brandneuen Technologie und einer genetisch manipulierten Armee, die Weltherrschaft zu übernehmen. Bei einem Überfall auf einen Militärkonvoi bringt er vier Sprengköpfe in seine Gewalt, die er selbst davor der Army verkauft hat. Die Soldaten Duke und Ripcord überleben den Angriff und werden in die von General Hawk geführte Eliteeinheit G.I. Joe aufgenommen, die die Sprengköpfe wieder sicherstellen will. Duke bringt sie auf die richtige Fährte, der in der Baroness seine ehemalige Freundin Anna wiedererkennt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Channing Tatum (Duke Hauser) Marlon Wayans (Ripcord) Sienna Miller (Baroness / Ana Lewis) Dennis Quaid (General Hawk) Joseph Gordon-Levitt (der Doktor / Rex) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Heavy Duty) Christopher Eccleston (James McCullen / Destro) Originaltitel: G.I. Joe: The Rise of Cobra Regie: Stephen Sommers Drehbuch: David Elliot, Paul Lovett, Stuart Beattie Kamera: Mitchell Amundsen Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 16

