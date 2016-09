puls 4 20:15 bis 22:30 Actionfilm Captain America: The First Avenger USA 2011 Nach den Comics von Joe Simon und Jack Kirby 2016-09-24 17:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mehrfach versucht der junge Amerikaner Steve Rogers, Soldat zu werden und seinem Land im 2. Weltkrieg zu dienen. Immer wieder wird er wegen seiner schmächtigen Statur abgelehnt, bis ein Wissenschaftler seine wahre Stärke, Mut und Charakter, erkennt und ihn im Auftrag des Militärs ein revolutionäres Serum erproben lässt. So wird aus dem Hänfling ein starker Supersoldat, der PR-Dienste leisten muss, bis ihn die Weltmachtphantasien eines Nazischurken zwingen, als Captain America ein echter Held zu werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chris Evans (Captain America / Steve Rogers) Hayley Atwell (Peggy Carter) Sebastian Stan (James Buchanan "Bucky" Barnes) Tommy Lee Jones (Colonel Chester Phillips) Hugo Weaving (Johann Schmidt / Red Skull) Dominic Cooper (Howard Stark) Richard Armitage (Heinz Kruger) Originaltitel: Captain America: The First Avenger Regie: Joe Johnston Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Shelly Johnson Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12