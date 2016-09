TV5 18:39 bis 20:36 Sonstiges Nous La face cachée de nos transports Merken Marie Drucker s'intéresse aux coulisses de la France des transports et tente de percer les secrets de l'organisation hexagonale. 177 millions de déplacements ont lieu quotidiennement sur le territoire et forment une impressionnante chorégraphie. Voitures, trains, métros, avions, un ballet qui nécessite une mécanique de précision. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marie Drucker