Raus aus den Schulden Spezial: Was verdient Deutschland? Was verdient Deutschland? Raus aus den Schulden - Spezial D 2007 Wir sprechen nicht mit unseren Freunden darüber - und wenn, wird gern und oft geschwindelt. Manche sprechen auch nicht mal mit ihrem Partner darüber - doch für jeden ist diese Frage relevant: Was verdient Deutschland? Schuldnerberater Peter Zwegat und Nachrichtenfrau Ilka Eßmüller führen durch die Sendung, die nicht nur darüber aufklärt, wer wieviel in Deutschland verdient, sondern auch, was für das Geld geleistet werden muss. Moderation: Peter Zwegat