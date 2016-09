Super RTL 23:15 bis 00:10 Dokusoap Raus aus den Schulden Familie Fellinger D 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Als Sandra F. acht Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Ein gerichtlicher Vormund bestimmt: Sandra und die drei anderen Kinder sollen die Eigentumswohnung erben. Die ist zwar verschuldet, doch der Kredit des Vaters ist mit einer Lebensversicherung abgesichert. Die müsste den Kredit des Vaters auf einen Schlag tilgen, das Erbe scheint also vernünftig. Doch dann zahlt die Lebensversicherung nicht, weil angeblich eine Vorerkrankung vom Vater verschwiegen wurde. So erbt Sandra eine Eigentumswohnung, die mit über 100.000 Euro verschuldet ist. Doch lange Jahre weiß Sandra gar nichts von ihren geerbten Schulden. Erst als sie 20 ist, erfährt sie davon. Als Einzige aus der Erbengemeinschaft hat sie ein pfändbares Einkommen. Für Peter Zwegat ist der Fall verzwickt. Er muss eine Lösung für die Schulden finden und er muss versuchen, Sandra aus dem Grundbuch auszutragen. Doch damit alle Erben aus dem Grundbuch kommen, muss Peter Zwegat jemanden finden, der die Wohnung haben will, für die nicht einmal das Versteigerungsgericht einen Käufer fand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Zwegat Originaltitel: Raus aus den Schulden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 22:00 bis 00:20

Seit 94 Min. Beachvolleyball

Volleyball

Eurosport 22:00 bis 23:55

Seit 94 Min. Mord in Louisiana

Krimi

3sat 22:35 bis 00:25

Seit 59 Min.