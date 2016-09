Niederlande 2 23:45 bis 01:25 Sonstiges Together S, DK, I 2000 Merken 1975. Elisabeth is het zat dat haar man haar slaat en vlucht met zoon en dochter naar haar broer Göran. Deze leeft in een geitewollensokkencommune, genaamd Tillsammans (Samen). In deze inmiddels ietwat overbevolkte commune woont een groep jonge mensen en 2 kinderen. Gedurende de film botsen hoop, geloof en ambitie, waarden, normen, principes en praktijk, waardoor eenieders plek in de commune en in de wereld verandert. Reg.: Lukas Moodysson In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Lindgren (Elisabeth) Gustav Hammarsten (Göran) Michael Nyqvist (Rolf) Emma Samuelsson (Eva) Sam Kessel (Stefan) Anja Lundkvist (Lena) Jessica Liedberg (Anna) Originaltitel: Tillsammans Regie: Lukas Moodysson Drehbuch: Lukas Moodysson