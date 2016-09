Niederlande 2 23:55 bis 00:40 Sonstiges Mazzeltov Menno en Jennifer NL 2014 HDTV Merken Jonge twintigers Menno en Jennifer ontmoetten elkaar drie jaar geleden tijdens een studentenborrel van de joodse studentenvereniging IJAR. Menno komt uit Almelo. Daar, in de verre provincie, waar bijna geen jood meer woont, kreeg hij het jodendom met de paplepel ingegoten. Jennifer groeide op in bruisend Amsterdam, maar bracht haar jeugd grotendeels door in de kleine joodse sociale kring van Buitenveldert. In de weken voorafgaand aan hun huwelijk vertellen de twee over jodendom, relaties, partnerkeuze, twijfels en de grote levensvragen. We ontmoetten beide families, die ieder een stukje van de joodse geschiedenis vertegenwoordigen. Traditioneel en seculier, Nederlands en Frans, insider en outsider, Mokum en mediene. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mazzeltov