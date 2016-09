Super RTL 00:00 bis 00:35 Serien Nurse Jackie Titelkämpfe USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Die Krankenhausleiterin Gloria bietet Dr. O'Hara an, die Leitung der Notaufnahme zu übernehmen. Diese ist zunächst unentschlossen, doch als sie erfährt, dass Dr. Cooper ebenfalls für den Job kandidiert, nimmt sie das Angebot an. Gloria ist darüber sehr erfreut und nutzt es aus, dass der nichts ahnende Dr. Cooper Überstunden macht, um ihr zu schmeicheln. Währenddessen geht es im Krankenhaus chaotisch zu: Jackie hat alle Hände voll zu tun, da sie einen jungen Mann beruhigen muss, dessen Frau in den Wehen liegt. Außerdem wird ein Patient mit Bluthochdruck eingeliefert, der seine Medikamente abgesetzt hat und daraufhin zusammengebrochen ist. Nach Dienstschluss fahren Eddie und Jackie zu ihr nach Hause: Kevin hat einen Grillabend organisiert, um Eddies "neuen" Job als Krankenhausapotheker zu feiern. Zunächst kann Jackie den Abend noch genießen, doch es gefällt ihr nicht, mitanzusehen, wie Eddie mit ihrer Schwägerin Tunie flirtet. Als sie dann auch noch feststellt, dass Kevin Kisten mit Kleidung, in denen sie ihre Tabletten versteckt, zu einem Wohltätigkeitsbasar gebracht hat, steht sie völlig neben sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Ruby Jerins (Grace Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Liz Flahive, Ellen Fairey Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12