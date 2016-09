Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Ausgebeutet USA 2004 Stereo HDTV Merken Zusammen mit Lois Carver recherchieren Nigel und Macy in einem schrecklichen Fall: In einem Motelzimmer wird eine ausgeweidete Leiche gefunden und alles weist darauf hin, dass es hier um Organhandel geht. Schnell stößt man auf einen Arzt, der dem Toten tatsächlich ein Organ entnommen hatte - allerdings auf freiwilliger Basis. Die Spur ist dennoch heiß und führt schließlich zu einem Laufburschen des Arztes. Woody und Jordan ermitteln unterdessen im Fall eines College-Studenten, der tot in seinem Schlafraum gefunden wurde. Zunächst deutet alles auf einen Selbstmord hin, doch Woody kommt die Sache verdächtig vor. Und tatsächlich: Bei der Autopsie stellt sich heraus, dass der Junge erstickt wurde. Die Suche nach dem Mörder beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavannaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatyanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) Amy Aquino (Detective Lois Carver) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin