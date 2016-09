Super RTL 21:10 bis 22:05 Krimiserie Lie To Me Seelenqualen USA 2009 Stereo HDTV Live TV Merken Dr. Cal Lightman und Dr. Gillian Foster werden von einem verzweifelten Ehepaar zu Hilfe gerufen: Lorraine und Peter Burchs Tochter Samantha wurde entführt. Das Ehepaar hatte das Mädchen vor fünf Jahren adoptiert. Die Verdachtsmomente der Polizei, das Ehepaar selbst könne etwas mit dem Verschwinden von Samantha zu tun haben, können Cal und Gillian schnell ausräumen. Die Burchs haben bereits eine hohe Belohnung ausgesetzt, um Hinweise auf den Aufenthaltsort ihrer Tochter zu erhalten. Nun gilt es, aus den zahlreichen Informationen diejenigen herauszufiltern, die glaubwürdig sind und tatsächlich mit dem Verschwinden des Mädchens im Zusammenhang stehen. Deirdre Norton, eine Schulkameradin von Samantha, sagt aus, dass sie Samantha oft mit einem Klassenkameraden, Walter Grinwis, gesehen habe. Als Cal und Gillian Walter in seinem Elternhaus aufsuchen, entdecken sie Samanthas Rucksack in seinem Schrank. Doch diese Spur erweist sich als Sackgasse, denn Walter gibt an, Samanthas Rucksack auf ihre Bitte hin verwahrt zu haben. Erst als Cal und Gillian nochmals mit den Burchs sprechen, wird ihnen klar, dass Lorraine Burch offensichtlich etwas zu verbergen hat, was Cal durch einen geschickten Schachzug ans Tageslicht befördert... Unterdessen erhalten Eli und Ria den Auftrag, eine Friedensaktivistin zu beobachten. Farida Mugisha stammt aus Uganda und hat ein Buch über ihre schrecklichen Erlebnisse in der Heimat geschrieben. Unter anderem beschreibt sie, wie sie von Rebellen entführt und im Dschungel als Gefangene gehalten wurde, bis ihr die Flucht gelang. Faridas Verlegerin befürchtet, dass diese Schilderungen nicht der Wahrheit entsprechen oder dass Farida gar selbst an einem der schrecklichen Massaker beteiligt war. Eli und Ria sind sich schnell einig darüber, dass Farida nicht gemordet hat. Doch Ria hat trotzdem sichere Anzeichen einer Lüge in Faridas Körpersprache entdeckt. Eli hingegen will davon nichts wissen, da er sich offensichtlich in Farida verliebt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Mahershala Ali (Detective Don Hughes) Stacy Edwards (Dr. Christina Knowlton) Christine Adams (Farida Mugisha) Originaltitel: Lie to Me Regie: John Behring Drehbuch: Jami O'Brien Kamera: Joseph Gallagher Musik: Doug DeAngelis Altersempfehlung: ab 12