OKTO 04:20 bis 04:50 Magazin Aswan TV Merken Dieses Mal bekommen wir bei Aswan TV einen Einblick in die Thematik des "Evolutionären Lernens". Gemeinsam mit dem Moderator Franz Mekyna diskutiert der Dipl. Ingeneur Shantanu Reinhold (Direktor des "CEL - Center of Evolutionary Learning") über Soziale Verantwortung, Mystik und wie diese Disziplin auf die verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen wirken kann. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 453 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 183 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 143 Min.