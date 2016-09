OKTO 14:15 bis 14:30 Magazin Tango TV Merken Die aktuelle Ausgabe von ocho steht ganz im Zeichen einer wunderbaren Sängerin aus Buenos Aires, die gemeinsam mit dem Vienna Tango Quintet in der Roten Bar zum Staunen, zum Träumen, zum Lachen und natürlich auch zum Tanzen angeregt hat. Ronen Nissan spricht mit Solange Freyer über ihren Zugang zum Gesang und über die vielschichtigen Interpretationen des Tango. Im Anschluss sehen Sie den Trailer zu ihrer Show "The New Urban Tango". In Google-Kalender eintragen