OKTO 08:00 bis 08:30 Magazin Latino TV Merken "Sharing Stories - dinge sprechen" - das Projekt des Weltmuseums Wien lädt zum Perspektivwechsel ein. Die Aktion fordert Interessierte dazu auf Gegenstände aus ihrem Leben mitzubringen und die eigenen Geschichten dazu und dahinter zu teilen. Zu Gast im Studio erzählen Dr. Claudia Augustat (Kuratorin Sammlung Südamerika) und Beatriz Torres Insúa (Mitwirkende) Latino TV Moderatorin Ana Maria was hinter dem außergewöhnlichen Ausstellungskonzept steckt. Außerdem: im Vienna City Boot Camp wird geschwitzt und eine Stadtwanderung am Kahlenberg gewährt eine Auszeit im Grünen. Zu sehen ist weiters eine Reportage über Bildungsinitiativen in Nicaragua, die bildungsfernen Schichten neue Perspektiven eröffnen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Latino TV

