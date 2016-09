OKTO 03:50 bis 04:20 Magazin Green Patrol Merken Green Patrol widmet sich heute den Umweltproblemen der kleinen Ortschaft Gornja Rogatica. ?ura Vavro? vom Umweltschutzverein "Hrast" (Eiche) erzählt wie unterschiedlicher Müll (ua. tierischer Reste, Knochen etc.) einfach auf der Deponie unmittelbar in der Nähe des Stadtzentrums verbrannt wird. Auch die EinwohnerInnen werden mit dem Thema konfrontiert. In den Gesprächen zeigt sich erneut, wie wichtig die ökologische Bildung ist. Denn jedeR von uns kann etwas für eine bessere Umwelt beitragen kann. In Google-Kalender eintragen